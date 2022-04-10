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بريطانيا تكثّف دعمها التسليحي لأوكرانيا

بريطانيا تكثّف دعمها التسليحي لأوكرانيا
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تعتزم بريطانيا تزويد الجيش الأوكراني بـ 120 منظومة صاروخية وعربات مدرعة لاستخدامها في القتال ضد روسيا عقب زيارة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لكييف.

العالم - أوروبا

وأصدر مكتب بوريس جونسون بيانًا وصف زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف بأنه يصب في سياق تضامن لندن الدائم مع أوكرانيا والتشاور مع الرئيس زيلينسكي بشأن المساعدات العسكرية والاقتصادية ، وضمان الأمن والرفاهية على المدى الطويل.

وبحسب البيان: بالإضافة إلى توفير المعدات العسكرية ، أمّنت لندن 500 مليون دولار أخرى [385 مليون جنيه] على شكل قروض لأوكرانيا من البنك الدولي.

وقال جونسون: "إنه لشرف كبير أن أتمكن من السفر إلى أوكرانيا اليوم والالتقاء بالرئيس زيلينسكي شخصيًا في كييف".

وتابع: "لقد دفعت أوكرانيا القوات الروسية للتراجع عن أبواب كييف ، وبفضل قيادة زيلينسكي الحازمة وشجاعة الشعب الأوكراني الذي لايقهر، تم إحباط أهداف بوتين القمعية"، على حد وصفه.

وأكد جونسون أن بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقال "نعمل على زيادة دعمنا العسكري والاقتصادي وتشكيل تحالف عالمي لإنهاء هذه المأساة وضمان بقاء أوكرانيا وازدهارها كدولة حرة ومستقلة".

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بريطانيا تكثّف دعمها التسليحي لأوكرانيا

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