يوتيوبر أمريكي يصف مصر أسوء بلد للسياحة لهذا السبب..

العالم - مصر

ونشر سونبوشنر المقطع المصور تحت عنوان "جولة بين الأطعمة المصرية! أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع هذا الموضوع حيث كتب محمد حسن:"مدون الفيديو الأمريكي ويل_سونبوشنر يصف مصر بأنها "أسوأ مكان للتصوير" في إفريقيا لسوء معاملة الأمن للمصورين والاشتباه دائما في أنهم مجرمون".

اما علاء فغرد كاتباً:"اليوتيوبر الشهير ويل سونبوشنر عنده ثمانية ملايين مشترك في قناته عاليوتيوب وصف مصر بانها مش دولة هي سجن كبير وما في حد عاقل بروح سياحة بسجن، هو بالاساس راح يروج للسياحة في مصر ويخلي العالم يشوف عظمة الاكل المصري لكنه انهى الحلقات بعبارة "بلد لن ازورها مرة ثانية لانها الأسوء".

وكتب "سي السيد افندي":"بسبب عبقرية من يحكمنا والشرطه والمخابرات الذكية في مصر ضاعت سمعة السياحة في مصر ومن الغباء ماقتل، لن تفلح بلد تُحكم بالحديد والنار ورأي الرجل الواحد".