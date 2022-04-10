الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.

العالم - أوروبا

وقبل أسابيع فقط، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز سهل لماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي تعزز موقفه بفضل دبلوماسيته النشطة في الفترة الأخيرة والتعافي الاقتصادي القوي بالإضافة إلى ضعف المعارضة المتشرذمة.

لكن شعبيته تراجعت لعدة أسباب منها دخوله المتأخر إلى الحملة الانتخابية إذ لم يعقد سوى تجمع انتخابي واحد كبير، وهو الأمر الذي اعتبره حتى أنصاره مخيب للآمال، وتركيزه على خطة لا تحظى بالشعبية لزيادة سن التقاعد، إلى جانب الارتفاع الحاد في التضخم.

في المقابل قامت لوبان المنتمية لليمين المتطرف والمتشككة في الاتحاد الأوروبي والمناهضة للهجرة بجولة في فرنسا تعلو وجهها الابتسامة والثقة وسط هتافات من أنصارها "سننتصر.. سننتصر". وقد تعزز موقفها من خلال التركيز المستمر منذ شهور على تكاليف المعيشة والتراجع الكبير في الدعم لمنافسها في اليمين المتطرف إريك زمور.

بيد أن استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى أن ماكرون سيتصدر الجولة الأولى ويحقق الفوز في جولة الإعادة أمام لوبان في 24 أبريل/نيسان، لكن عدة استطلاعات رأي تقول الآن إن هذا يقع ضمن هامش الخطأ.

ويبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش حيث سيتم حينها نشر أول استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع. وعادة ما تكون هذه الاستطلاعات موثوقة للغاية في فرنسا.

وقالت لوبان في تجمع حاشد يوم الخميس، "نحن مستعدون والفرنسيون معنا" وسط هتافات من أنصارها، ودعت إلى التصويت لها من أجل توجيه "العقاب العادل الذي يستحقه أولئك الذين حكمونا على نحو سيء".

وأمضى ماكرون البالغ من العمر 44 عاما والذي يتولى السلطة منذ عام 2017 الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية في محاولة توضيح أن برنامج لوبان لم يتغير على الرغم من الجهود المبذولة لتلطيف صورتها وصورة حزبها التجمع الوطني.

وقال لصحيفة لوباريزيان "مواقفها الأساسية لم تتغير: إنها تنتهج برنامجا عنصريا يهدف إلى تقسيم المجتمع وهو قاس للغاية".

وترفض لوبان مزاعم العنصرية وتقول إن سياساتها ستفيد كل الفرنسيين بغض النظر عن أصولهم.

وعلى افتراض أن ماكرون ولوبان سيخوضان جولة إعادة، فإن الرئيس الفرنسي يواجه مشكلة: فقد أخبر العديد من الناخبين اليساريين منظمي استطلاعات الرأي بأنهم لن يصوتوا لصالح ماكرون في جولة الإعادة لمجرد إبعاد لوبان عن السلطة وذلك خلافا لما حدث في عام 2017.

وسيتعين على ماكرون إقناعهم بتغيير موقفهم والتصويت له في الجولة الثانية. ويتفق ماكرون ولوبان على أن النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات.

روابط ذات صلة

إحتدام المنافسة بين ماكرون ولوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية

ماكرون يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا

زيلينسكي وماكرون يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية

شاهد: ازمة اوروبية جلبت الحظ لماكرون رغم كثرة منافسيه!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. البرلمان الباكستاني يطيح بالرئيس عمران خان

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم

وسيواصل نضاله حتى التحرير... في ذكرى مجزرة دير ياسين.. 'حماس': شعبنا لن ينسى

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار غاز بمنزل في الجزائر إلى 10 قتلى و17 مصابا

خبير اقتصادي فرنسي يحذر من محاولات عزل روسيا: ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

العراق يدعو لتفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا 'قسد'