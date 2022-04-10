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مصادر فلسطينية: إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا صباح اليوم

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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