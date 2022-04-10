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الحشد الشعبي يزف شهيدا اثر تعرض داعشي جنوب غرب كركوك

الحشد الشعبي يزف شهيدا اثر تعرض داعشي جنوب غرب كركوك
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تزف هيئة الحشد الشعبي في العراق بكل فخر واعتزاز شهيدها البطل عجيل محمد ابراهيم الجبوري أحد مقاتلي اللواء 56 بالحشد الشعبي الذي ارتقى، مساء امس السبت، اثر الهجوم الارهابي "الداعشي" الغادر على قرية دكشمان التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك.

العالم - العراق

وذكرت الهيأة، حسب "الفرات نيوز"، ان :"التعرض جاء خلال وقت الافطار والذي اسفر ايضا عن اصابة مقاتلين اثنين باللواء، فضلا عن استشهاد أحد المدنيين واصابة اربعة آخرين واختطاف اثنين آخرين".

واضافت "بهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الشهيدين وسائر متعلقيهما، سائلين الباري جل في علاه ان يتغمدهم بواسع رحمته ببركة شهره العظيم وان يمن على المصابين والجرحى بالشفاء التام والعاجل".

وبينت الهيأة، ان "هذه الجرائم الإرهابية الجبانة تعكس اسلوب الغدر الذي دأبت عليها عصابات "داعش" الإرهابية في محاولة يائسة لاثبات الوجود عبر هذه العمليات الخائبة والفاشلة للنيل من أمن مواطنينا واستقرار مدننا العزيزة".
وعاهدت الهيأة ابناء شعبنا العزيز بأن "يبقى الحشد الشعبي الى جانب اخوانه في القوات الامنية يدا ضاربة للقضاء على فلول "داعش" الارهابي واحباط كل مخططاته الدنيئة والاجرامية التي تريد بوطننا وشعبنا".

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