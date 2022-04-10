اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي

العالم - أسيا و الباسفيك

وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال لقاء صحفي عقد مؤخرا، أن النفط سيضخ من احتياطي الدولة والقطاع الخاص.

وذكر كيشيدا أن اجتماعا وزاريا للوكالة الدولية للطاقة قرر مؤخرا الإفراج عن 120 مليون برميل من النفط.

وقال إن كمية 15 مليون برميل يزيد بـ50 بالمائة عن الحصة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة لليابان وثاني أكبر كمية بعد الولايات المتحدة التي ستفرج عن 60 مليون برميل.

وستكون هذه أول مرة تفرج فيها اليابان عن جزء من مخزونها الاحتياطي الوطني، منذ أن بدأت العمل بالنظام في عام 1978.

وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية استقرار سوق الطاقة، وقال إن بلاده ستواصل فعل كل ما يمكنها مع دعوة الدول المنتجة للنفط إلى التعاون.