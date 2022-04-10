اذا لم تستح فاصنع ما شئت 

العالم - سبورتي

المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي: "شكرا على هذه الزيارة وعلى الجهود .. لإظهار الحقيقة عن إسرائيل، وشكرا على اللقطات التي قمتي بتصويرها وتظهر الحقيقة عن القدس وتل ابيب والمدن الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي و...

الاعلامية البحرينية عهدية احمد : تشرفت باللقاء بك وفخورة بصداقتنا. ومهما عملت، قليل في حق العلاقات بين بلادنا وشعوبنا. وتستحق أكثر من الشكر والتقدير. وأعود للبحرين وأنا كلي حب للشعب الإسرائيلي لما تلقيته من كرم وضيافة ومحبة و...

غيض من فيض التعليقات :

- من أشنع المظاهر المعلنة للعمالة الإعلامية للعدو الصهيوني، إنكار أنه محتل لفلسطين، إنكار ممارسته للسياسة العنصرية، إنكار أنه سارق بيوت الفلسطينيين وهادمها، وإظهاره وكأنه الحمل الوديع، وتقديم ابتسامات مجانية وقحه له على وسائل الإعلام

- وهل للعار عنوان ..؟؟!! لا تمثل أهل البحرين .. مسكينة تبحث عن موطن قدم ... فوجدته ..فى الوحل ...!!!

تنويه :

أزاحت جمعوع الصحفيين، عهدية أحمد السيد من كرسي رئاسة جمعية الصحفيين البحرينيين. الصحفيون وجهوا صفعة لمطبلة النظام الخليفي، من خلال كنسها عن رئاسة جمعيتهم بعدما لوثتها بوحل التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

مرتبة البحرين من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير على عهد عهدية احمد : في المرتبة 169 من أصل 180 بلدا وفقا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.