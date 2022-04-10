جزيرة ايرانية تستضيف وزيرا قطريا لدعم كأس العالم

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الوزير القطري سوف يلتقي بوزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي لبحث دعم ايران كاس العالم في قطر 2022.

واعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم كأس العالم في قطر 2022 في 3 مجالات وهي الاسكان والنقل البحري والنقل الجوي.

وقال قاسمي في تصريح صحفي فور وصوله الى جزيرة كيش جنوب ايران مساء السبت: ان كاس العالم تعد من الاحداث المهمة والمؤثرة على الصعيد الدولي حيث ادرج دعم ايران لهذا الحدث في جدول الاعمال خلال زيارة رئيس بلادنا الى قطر.

واضاف: انه بناء على التوافقات المبدئية التي حصلت خلال زيارة آية الله رئيسي الى دولة قطر ولقائه مع اميرها، سيكون الاسكان والنقل البحري والجوي لقسم من المشجعين والسياح خلال مونديال 2022، من ضمن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لهذا الحدث.

واوضح قاسمي بانه سيتم يومي الاحد والاثنين اجراء العديد من اللقاءات مع مسؤولين قطريين من ضمنهم وزير المواصلات والاتصالات وقال: ان جزيرة كيش ستكون نقطة ارتكاز ايران في دعم هذا الحدث الا ان جميع المحافظات الساحلية وغير الساحلية القريبة من مياه الخليج الفارسي يمكنها ان تؤدي الدور لبلادنا في دعم مونديال 2022 .

وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة اجمالية بالغة 19 الف سرير ومطار دولي بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وامكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.

وتبلغ مساحة الجزيرة 92 كم مربع ونفوسها 42 الف نسمة.