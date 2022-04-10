أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 10 أبريل 2022

ايران ..

رئيس الجمهورية .. لن نتراجع عن حقوقنا النووية في المفاوضات ولو خطوة واحدة .

جمهوري اسلامي ..

في اليوم الوطني للتقنيات النووية.. إزاحة الستار عن تسعة منجزات نووية جديدة .

كيهان ..

الفلسطينيون يواجهون مدرعات القوات الصهونية بكل بسالة وشجاعة بمخيم جنين بالضفة.

وطن امروز ..

رئيس الأركان الصهيوني يعترف .. أصبحنا نخاف حتى من المشي بشوارع تل أبيب .

آفتاب يزد..

القائد السابق للجيش الروسي يحذر من خطر إمتداد الحرب بأوكرانيا للأراضي الروسية نفسها .

قدس ..

الرئيس الأوكراني يعبر عن ندم بلاده لتخليها عن ترسانتها النووية .

ابتكار ..

من سيفوز في الإنتخابات الرئاسية بفرنسا’ ماكرون أم منافسته اليمينية مارين لوبان؟

جام جم ..

وزير الخارجية لنظيره الإماراتي .. الكيان الصهيوني بؤرة تهديد للأمن والإستقرار بالمنطقة .

جوان ..

رئيس الجمهورية .. تطورنا في المجال النووي متسارع نحو الأمام وغير قابل للعودة الى الوراء .

رويش ملت ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية يؤكد ضرورة إلتزام الوكالة الدولية لتعهداتها مقابل إيران .

رسالت ..

فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة تحذر تل أبيب .. مخيم جنين خط أحمر.

خراسان ..

الحشد الشعبي بالعراق .. المقاومة ستواصل حمل السلاح حتى يتم طرد القوات الأمريكية بالكامل.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الاجواء والاوضاع الساخنة في باكستان في مقالها ( توتر سیاسي بباكستان )..

تتسارع الاحداث والتطورات في الساحة الباكستانية حاملة معها مؤشرات بدخول هذا البلد لمرحلة جديدة وربما لا تخلو من مخاطر... ففي احدث تطور في الصراع الدائر بين رئيس الوزراء والمعارضة..

"صوت البرلمان الباكستاني أمس بعد ساعات من المناقشات الساخنة لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان "

ولم يستطع انصار خان من عرقلة عملية التصويت كما فعلوا قبل ايام وحالوا عندها دون طرح لائحة حجب الثقة ,

ان خان تحرك في حينها داعيا رئيس الجمهورية لحل البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة خلال 3 اشهر, واثر ذلك اصدر الرئيس الباكستاني قرارا بحل البرلمان لكن المحكمة العليا الغته بداعي عدم دستوريته كما اكدت المحكمة على عودة البرلمان لمهامه وتصويته على تلك اللائحة وهذا ما حدث بالفعل امس.

ان عمران خان دعا انصاره للتظاهر ضد ما اعتبره بمخطط تقف امريكا ورائه يستهدف امن واستقرار باكستان من خلال اقالته وحتى تصفيته, وفي كل الاحوال قد تدخل باكستان مخاضات لا تخلو من مخاطر جمة خاصة مع احتمال تدخل المؤسسة العسكرية .

ايران ..

حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية كتبت صحيفة ايران في مقالها (يوم مصاعب ماكرون بالإنتخابات الفرنسية )....

يتنافس اثنا عشر مرشحا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم في اطار المرحلة الاولى وعلى ان ينتقل اثنان منهما للمرحلة الثانية النهائية بعد اسبوعين .

"إن التوقعات ونتائج إستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع حجم المشاركة وأن المنافسة ستنحصر بين ماكرون ومارين لوبان"

الا ان هناك من يرى ايضا بأن حدوث مفاجأت في نتائج الانتخابات امر محتمل على الرغم من ان المؤشرات تدل بأن المنافسة الرئيسية ستكون بين ماكرون وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان .

ان الرئيس الفرنسي سيواجه تحديا اكبر في حالة فوزه بالمرحلة الاولى اذ قد تحصل لوبان او اي مرشح رئاسي يميني اخر مقابله على اصوات مختلف التيارات اليمينية المشتتة وذلك في المرحلة الثانية من الانتخابات الامر الذي سيضعف موقفه خاصة في ظل تراجع شعبيته على خلفية الاداء الإقتصادي الضعيف لحكومته.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في تقريرها حول اليمن ( التحالف السعودي لا يلتزم بوقف إطلاق النار )....

تقول صنعاء ان التحالف السعودي لايبالي حقا بالهدنة وبوقف اطلاق النار ويعمد على انتهاكه بشكل واسع النطاق خاصة بمحافظة مأرب .

وقال حسين العزي مساعد وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء ان بند الهدنة الذي يرتبط بتشغيل رحلتين جويتين اسبوعيا بين صنعاء وكل من مسقط والقاهرة لم يدخل حيز التنفيذ بعد وان مطار صنعاء لم يشهد اي نشاط جوي. ويرى هذا المسؤول اليمني ( أن التحالف السعودي لا يلتزم بالهدنة بالشكل المطلوب وانه يستغلها لتعزيز موقف الميداني ( .

من جانبه حذر المبعوث الاممي الخاص باليمن " هانس غروندنبرغ " من انتهاك الهدنة باليمن مشددا ان بنودها تنص على وقف كل اشكال الاعمال العسكرية.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الأجدر بالرياض إبداء حسن نوايا بالمباحثات مع طهران )..

الى حد الان جرت عدة جولات من المباحثات بين ايران والسعودية ببغداد بوساطة عراقية ولكن من دون ان تتمخض عن نتائج ايجابية واقعية ملموسة .

"إن المشكلة الرئيسية التي تقف عقبة في هذا الطريق تتمثل في مواصلة السعودية نفس سياساتها الخاطئة المعروفة بالمنطقة"

ولعل مواقفها الخاطئة ازاء اقضية الفلسطينية وسوريا والحرب التي تقودها على اليمن نموذج صارخ لهذه السياسات التي تحمل تهديد للامن والاستقرار في المنطقة ولمصالح بلدانها وشعوبها. فمثل هذه السياسات تحول دون تعبيد الطريق امام مد جسور علاقات صداقة وتعاون بين بلدان المنطقة. ان الاجدر بالسعودية واذا ما كانت جادة حقا في هذه المباحثات ابداء بوادر حسن نوايا بتغيير مثل هذه السياسات اولا.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (أوكرانيا, ساحة حرب باردة جديدة) كتبت صحيفة خراسان ..

الحرب الدائرة في اوكرانيا مؤشر واضح على عودة العالم الى حقبة الحرب الباردة مع وجود احتمال تحولها الى حرب ساخنة في اية لحظة بسبب خطأ غير مقصود او خطأ في الحسابات .

"إن أمريكا تنظر للحرب الروسية على أوكرانيا من زاوية كونها فرصة ذهبية لإضعاف روسيا وإدخالها بحرب إستنزافية"

وذلك عبر ارسال شحنات ضخمة من السلاح للجيش الاوكراني وتقديم خدمات استخبارية له وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة على روسيا بنفس الوقت. ان ما يجري في اوكرانيا تحول عمليا لحرب بالنيابة طرفها الناتو بزعامة امريكا عبر الجيش الاوكراني وطرفها الاخر روسيا, فحلف الناتو يتفادى الانزلاق بصورة مباشرة بمواجهة مع روسيا الى حد الان على الاقل في ظل هواجس اندلاع حرب عالمية ثالثة تكون نووية بالضرورة, لذلك يفضلها حربا بالنيابة لالحاق هزيمة بروسيا بوتين, الا ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اية لحظة .