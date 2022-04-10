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عزوف الشارع الفرنسي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأ الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد يقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان مراکز الاقتراع لم تشهد اقبالاً کبيراً حتی الان وهذا يوافق استطلاعات الرأي التي قالت ان الانتخابات سوف تشهد عزوفاً واسعاً نتيجة لتقدم ماکرون وعدم رضاء المواطنين عنه.

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون منافسةً حادة من أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان التي تتسم حملتها الانتخابية بالقوة.

ودُعي تسعة وأربعون مليون فرنسي للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى التي ستسفر عن اختيار اثنين من مجموع اثني عشر مرشحاً، سيتواجهان في الجولة الثانية المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-04-2022

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