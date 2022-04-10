انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بمشاركة 12 متنافسا

قناة العالم
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
امير عبداللهيان: سنواصل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم
امير عبداللهيان: المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحا وان الدول الاوروبية الثلاث ومعها الصين وروسيا انتقدت المزايدات الاميركية
امير عبداللهيان: ابلغانا الأميركيين بصراحة بعدم وضع العراقيل
امير عبداللهيان: الجانب الأمريكي قد أثار خلال الاسابيع الماضية مزايدات تتعارض مع بعض فقرات نص الاتفاق
وزير الخارجية الايراني: أعلنا معارضتنا للحرب وفرض عقوبات أحادية الجانب
وزير الخارجية الايراني: رئيس الجمهورية طالما اكد خلال اجتماعات مجلس الوزراء على عدم التركيز على مفاوضات فيينا
وزير الخارجية الايراني: نحن بالتأكيد نطالب برفع العقوبات ولكن بطريقة تحفظ الكرامة وباتفاق قوي ودائم
وزير الخارجية الايراني: إيران تقف وستقف وتؤكد على خطوطها الحمراء
إصابة 11 مواطنًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال بجروح متفاوتة في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار فجر وصباح اليوم
إصابة 4 مواطنين فلسطينيين باعتداءات الاحتلال بطولكرم بينهم إصابتان بالرصاص الحي وإصابتان بنهش كلاب بوليسية إسرائيلية
انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بمشاركة 12 متنافسا
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
هاشتاغ رعد فلسطين يجتاح الدول العربية
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢
مع الحدث
عودة السفير السعودي للبنان وتحول الرياض تجاه صنعاء
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١
خاص بالعالم- مراسلون
مخيم جنين يتصدى الإحتلال والشأن الباكستاني
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 09 أبريل 2022
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥
انقلاب الصورة
السعودية تنهي حياة عبدربه منصور السياسية
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١
مع الحدث
عملية تل أبيب واهتزاز قلب الكيان
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-04-2022
بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا
عبداللهيان: سنواصل مسار الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق جيد
مسؤول: ايران قامت بتوطين التكنولوجيا النووية وتسعى لتطويرها
قاليباف: المفاوضات النووية يجب ان تؤدي الى مصالح اقتصادية مضمونة وملموسة
كمالوندي: بناء المحطات النووية جزء ضروري من حاجات البلاد
مقالات و تحليلات
مخيم جنين.. قلعة المقاومة تأبى الانحناء
العمليات الفدائية المتلاحقة تؤسس لنصر قريب
رعدُ يُخْلِي شوارعَ تل أبيبَ ويصلي الفجرَ في يافا
بيانات على القاعدة الثلاثية....!
الحرب في اوكرانيا..هل دقت ساعة الحسم لمعركة دونباس؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.