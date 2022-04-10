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كمالوندي: بناء المحطات النووية جزء ضروري من حاجات البلاد

كمالوندي: بناء المحطات النووية جزء ضروري من حاجات البلاد
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بناء المحطات النووية جزءا ضروريا ولا يتجزأ من حاجات البلاد، مؤكدا بان ايران لم تمتلك دورة الوقود النووي فقط بل حققت ايضا الكثير من التقدم في سائر المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.

العالم - ایران

يتبع....

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كمالوندي: بناء المحطات النووية جزء ضروري من حاجات البلاد