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بالخريطة.. تطورات اليوم الـ46 من الحرب الروسية في أوكرانيا

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

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