امکانیة زیادة عدد الرحلات الجویة بین ایران وقطر الی 200 رحلة یومیا

العالم - ايران

وقال "محمد محمدي بخش" اليوم الأحد في اجتماع لاستعراض قدرات إيران وخططها لدعم كاس العالم في قطر 2022 ان اجمالي الرحلات الجوية مع قطر تبلغ 72 رحلة 36 منها من المطارات الایرانیة و 36 رحلة اخرى تجري من المطارات القطریة مؤکدا نحن عازمون على زيادة هذا العدد من الرحلات من خلال التعاون المشترك مع الحكومة القطرية.

واضاف یمکن زیادة عدد الرحلات الجویة بین ایران وقطر الی 200 رحلة یومیا من المطارات القطریة والمطارات الايرانية کما يمكن لإيران أن تستغل فرصة موندیال قطر لجذب السياح من مختلف البلدان ، بما في ذلك العراق وأفغانستان وروسيا وطاجيكستان.

یذکر أن امير قطر في اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي بالدوحة ( قبل شهور ) أكد على ضرورة الانتفاع من مطارات ايران منها مطار جزيرة كيش في تنظيم المونديال وقد أصدر تعمليات بهذا الخصوص.

وكان وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي والسفير القطري بطهران محمد بن حمد الهاجري قد وصلا مساء السبت الى جزيرة كيش، وسيصلها ايضا وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي اليوم الاحد لمناقشة هذا الموضوع .

وادرجت منظمة المنطقة الحرة في جزيرة كيش في جدول اعمالها الاستفادة من فرصة اقامة مونديال 2022 في قطر نظرا لقرب الجزيرة منها حيث تقرر رصد رساميل لتوسيع البنية التحتية الرياضية ومن ضمنها تحديث وانشاء ارضيات ملاعب.

وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة اجمالية بالغة 19 الف سرير ومطار دولي بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وامكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.

وتبلغ المسافة بين جزيرة كيش ودولة قطر 270 كم وتستغرق الرحلة نحو 40 دقيقة جوا ونحو 5 الى 6 ساعات بحرا.

مساحة الجزيرة تبلغ 92 كم مربع ونفوسها 42 الف نسمة وهي تابعة لقضاء بندرلنكة بمحافظة هرمزكان بالخليج الفارسي.