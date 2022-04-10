ظروف دولية ترغم السفراء الخليجيين علی العودة الی لبنان

العالم - ما رأيكم

ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية ان السفيرين السعودي والكويتي عادا الی لبنان لان الشارع اللبناني كاد ينسی انسحابهما من لبنان.

ويقول خبراء في العلاقات الدولية انه لايمكن قراءة هذا المشهد من التحولات في المواقف السعودية بمعزل عما يجري في فيينا ومايجري في كييف وبالتالي نضعه في سياق مجموعة مواقف دلت علی التحولات السعودية الكبری في العديد من الملفات.

ويوضح خبراء في العلاقات الدولية انه في الوقت التي كانت تطلب السعودية وضع شرط علی الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقف ما اسمتها الاعمال العدائية في منطقة الشرق الاوسط، بدأت هي وقف الاعمال العدائية سواء لجهة سوريا من خلال وزير الخارجية الاماراتي ثم مدالسجاد الاحمر للرئيس السوري بشار الاسد؛ ثم موقف مجلس التعاون الخليجي من موضوع اليمن وللمرة الاولي الاعلام ان هذه الحرب يجب ان تتوقف.

ويضيف خبراء في العلاقات الدولية: ثم جاءت تصريحات بن سلمان الايجابية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية والحديث عن البعد الديني للسعودية، اضافة الی الساحة اللبنانية بعد ان ظنوا ان الفراغ الذي سيتركونه سيحدث ضجيجاً يؤلب الشارع علی المقاومة فإذا به ملأ بالاحباط السني وانعكس سلباً وكاد الشارع اللبناني ينسی غياب السفراء الخليجيين، فقاموا بمجموعة قرارات ليعودوا الی الساحة والی المشهد خاصة بعد ان لمسوا التخلي الاميركي عن مجموعة الحلفاء.

ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية ان عودة السفيرين السعودي والكويتي جاء تزامناً مع فرحة الشعوب العربية بما يجري في فلسطين من عمليات بطولية ضد الاحتلال ولهذا لم تترك أي صدی.

ويحذر باحثون سياسيون من الخداع الذي يشوب هذه العودة، مؤكدين انها تأتي في ظروف الانتخابات، حيث يتباكی حلفاء السعودية في لبنان من أجل الحضور السعودي الفعال داخل لبنان.

ويقول مسؤولون سياسيون في صنعاء ان المستجدات التي يشهدها القرار السعودي يأتي نتيجة للتطورات الدولية لاسيما في اوكرانيا، فقد منيت السعودية بخسائر كثيرة في مجالات عدة واستمرارها في نفس السياسة سيجعلها فاشلة في كل المقاييس وهذا الفشل سوف يعم علی الناتو الذي يعتبر السعودية وكيلاً له في المنطقة.

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