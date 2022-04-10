ميليشيا 'قسد' تخطف عددا من قاطني مخيم الهول للاجئين بالحسكة

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) حاصرت القسم السادس من المخيم الذي تسيطر عليه بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي وخطفت عدداً من المقيمين فيه واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن المخيم يشهد حالة من التوتر والانفلات الأمني زادت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية وخاصة لجهة جرائم القتل التي ترتكب في أقسامه حيث عثر خلال الساعات الماضية على جثة شاب مقتول بعيارات نارية من مسدس كاتم للصوت في القسم الرابع من المخيم.

وتحتجز ميليشيا "قسد" عشرات الآلاف من الأشخاص في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة وتديره بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي من بينهم آلاف من إرهابيي (داعش) من جنسيات مختلفة وعائلاتهم الذين تستثمر فيهم واشنطن وتوظفهم لتنفيذ مخططاتها في المنطقة.