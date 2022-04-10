الإعلام الحربي اليمني: التحالف السعودي ارتكب 1647 خرقاً لاتفاق الهدنة خلال أسبوع

العالم - اليمن

وبحسب الإعلام الحربي، شملت الخروقات عمليات هجومية وغارات جوية وعمليات تحليق بطيران التحالف الحربي والأباتشي والتجسسي واستهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.

وأسفرت الخروقات عن قتل عدد من المواطنين اليمنيين ومن صفوف الجيش واللجان الشعبية اليمنية وجرح آخرين بالإضافة إلى تضرر ممتلكات ومزارع المواطنين اليمنيين. كما شنّت طائرات التحالف التجسسية أكثر من 41 غارة جوية استهدفت منازل المواطنين اليمنيين ومواقع الجيش و​اللجان الشعبية​ اليمنية في ​الحديدة​ و​مأرب​ وتعز والضالع ولحج حسبما افاد موقع النشرة.

كما نفّذت طائرات التحالف عمليات تحليق مكثفة في أجواء مأرب والجوف وعمران وحجة والضالع وما وراء الحدود. شاركت طائرات "الأباتشي" التابعة للتحالف بالخروق، ونفذت طلعات جوية وشن غارات وتمشيط مكثف على مواقع الجيش واللجان في جبهات الحدود.

وشنّت قوى التحالف عمليتين هجوميتين على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهة العكد بمديرية الوادي في مأرب، وقامت بـ201 خرق بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية من الدبابات والمدافع بعشرات القذائف على منازل المواطنين اليمنيين ومواقع الجيش واللجان اليمنية في الحديدة ومأرب وحجة وصعدة والجوف وتعز و​البيضاء​ والضالع ولحج وجبهات ما وراء الحدود.

ونفّذت أكثر من 901 خرقاً بالأعيرة النارية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بمئات الاستهدافات، مستهدفةً منازل المواطنين اليمنيين ومواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الحديدة ومأرب والجوف وصعدة وحجة وتعز ولحج والبيضاء والضالع وجبهات ما وراء الحدود.