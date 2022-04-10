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الكويت: نتطلع إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته

الكويت: نتطلع إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس الحكومة ​اللبنانية نجيب ميقاتي​، اتصالاً من وزير خارجية ​الكويت​ الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جرى خلاله عرض الأوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان و​الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي​، في ضوء التطورات الإيجابية التي سُجلت أخيرا.

العالم - الكويت

وأكد وزير خارجية الكويت على تطلع ​الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته.

وشدد على "أن الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جداً تزداد رسوخا مع الأيام".

وأكد الصباح، أنّ "الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد".

وقال" إن عزم رئيس ​الحكومة اللبنانية​ نجيب ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن ايمان وطيد بعمق لبنان العربي".

من جهته، جدد ميقاتي شكر الكويت، أميرا وحكومة على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

وأشار إلى أنّ "هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت".

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