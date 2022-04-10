قراءات في حرب أمريكا الناعمة والنفاق الغربي في المنطقة

العالم – قلم رصاص

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص "، أشار شقيرالى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد مارست الجيل الثالث من الحروب وهي الحروب المباشرة، وعندما فشلت فشلا ذريعا في هذه الحروب، سواء في أفغانستان أو حتى في العراق، نجد أن تلك الدولة انطلقت لكي تحقق مشروعها واهدافها الاستراتيجية والى الجيل الرابع من الحروب وهو جيل عبر الوكلاء وهذا ما كان يمارسه الارهابيون عندما كانوا كوكلاء عن الولايات المتحدة الأمريكية في استنزاف الخصوم والاعداء (( لأمريكا )).

وأضاف شقير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك قد طوّرت جيلا آخر من الحروب بعد أن تم ضرب هذا الوكيل عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو الجيل الخامس من الحروب، حيث تقع القوة أو الحرب الناعمة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجيل الخامس من الحروب والتي تعتمد بشكل كبير جدا على عدم دخول الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تستنزف لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويسلط البرنامج الضوء على ما نشره مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي الذي نشر بحثا مطولا لخبراء وصناع قرار سابقين أتت تحت عنوان "جذور القوة الناعمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط" قائلا:" منذ حوالي 30 عاما ساعد جوزيف ناي في نشر فكرة القوة الناعمة خلال الحرب الباردة اعتدنا التفكير في القوة الصارمة استخدام الجيش لإكراه دولة أخرى على الامتثال مضيفا الى ان عالم ما بعد الحرب الباردة سيفرض مجموعة أكثر تعقيدا على الولايات المتحدة وستكون القوة الصلبة ذات فائدة متناقضة ، كانت الولايات المتحدة بحاجة الى إيجاد طرائق أخرى غير الإكراه لجعل الدول الأخرى تريد ما تريده من الولايات المتحدة".

وأضاف المركز :"هذا لايعني أن الدول الأخرى ترى القوة العالمية للولايات المتحدة على أنها شرعية وحسب وانما أيضا متوائمة اقتصاديا وثقافيا وفكريا مع المكان الذي تريد الولايات المتحدة الذهاب إليه.

كما يلقي البرنامج الضوء على ما نشرته صحيفة يورونيوز تحت عنوان" في الشرق الأوسط يعتبرون حرب أوكرانيا رمزا للنفاق الغربي"، حيث قالت الصحيفة:" العديد من الأشخاص في المنطقة المنكوبة بالازمة يرون الحرب الروسية الأوكرانية رمزا للمعايير المزدوجة للغرب في مواجهة الصراع الدولي ".

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