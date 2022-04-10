الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط

العالم – قلم رصاص

ويسلط البرنامج الضوء على ما نشره مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي الذي نشر بحثا مطولا لخبراء وصناع قرار سابقين أتت تحت عنوان "جذور القوة الناعمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط" قائلا:"منذ حوالي 30 عاما ساعد جوزيف ناي في نشر فكرة القوة الناعمة خلال الحرب الباردة اعتدنا التفكير في القوة الصارمة استخدام الجيش لإكراه دولة أخرى على الامتثال مضيفا الى ان عالم ما بعد الحرب الباردة سيفرض مجموعة أكثر تعقيدا على الولايات المتحدة وستكون القوة الصلبة ذات فائدة متناقضة ، كانت الولايات المتحدة بحاجة الى إيجاد طرائق أخرى غير الإكراه لجعل الدول الأخرى تريد ما تريده من الولايات المتحدة".

واضاف :"هذا لايعني أن الدول الأخرى ترى القوة العالمية للولايات المتحدة على أنها شرعية وحسب وانما أيضا متوائمة اقتصاديا وثقافيا وفكريا مع المكان الذي تريد الولايات المتحدة الذهاب إليه.

وحول عدم انتقال الولايات المتحدة من القوة الصلبة الى القوة الناعمة في المنطقة الا نتيجة تحولات اشترطت عليها اعادة النظر باستراتيجية القوة التي عملت على توظيفها وعن ماهية تلك التحولات أكد ضيف البرنامج الكاتب والباحث السياسي حسن شقير من بيروت انه عندما انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية من القوة الصلبة الى القوة الناعمة كانت تمارس أجيال جديدة من الحروب.

وأشار شقير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد مارست الجيل الثالث من الحروب وهي الحروب المباشرة، وعندما فشلت فشلا ذريعا في هذه الحروب، سواء في أفغانستان أو حتى في العراق، نجد أن تلك الدولة انطلقت لكي تحقق مشروعها واهدافها الاستراتيجية والى الجيل الرابع من الحروب وهو جيل عبر الوكلاء وهذا ما كان يمارسه الارهابيون عندما كانوا كوكلاء عن الولايات المتحدة الأمريكية في استنزاف الخصوم والاعداء (( لأمريكا )).

كما يلقي البرنامج الضوء على ما نشرته صحيفة يورونيوز تحت عنوان" في الشرق الأوسط يعتبرون حرب أوكرانيا رمزا للنفاق الغربي"، حيث قالت الصحيفة:" العديد من الأشخاص في المنطقة المنكوبة بالازمة يرون الحرب الروسية الأوكرانية رمزا للمعايير المزدوجة للغرب في مواجهة الصراع الدولي ".

ضيف هذه الحلقة:



-الكاتب والباحث السياسي حسن شقير من بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/6123433