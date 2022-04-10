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تشاهدون الليلة في بانوراما..

الإنتخابات الفرنسية الحدث والأهمية.. على أعتاب يوم القدس تصعيد إسرائيلي بالضفة

الإنتخابات الفرنسية الحدث والأهمية.. على أعتاب يوم القدس تصعيد إسرائيلي بالضفة
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول الليلة، إنتخابات رئاسية فرنسية تنافس فيها12 مرشحا على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته"ايمانويل ماركون"وزعيمة اليمين المتطرف"مارين لوبان"التي اشارت استطلاعات الرأي تقليص الفوارق بينهما.

العالم - بانوراما

والى جانب ماكرون ولبان هناك عشرة مرشحين من اليمني واليسار الاشتراكيين والخضر وغيرهم.

وهيمنت على برامج المرشحين واراء الناخبين الهموم المعيشية وارتفاع اسعار الطاقة والاقتصاد وملفات المهاجرين والاسلام.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الانتقال إلى حالة الهجوم ضد الفلسطينيين، وهدد بتصفية الحساب مع أي أحد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع العمليات المسلحة.

يأتي ذلك فيما تستمر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ واستشهدت الشابة التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم متأثرة بإصابتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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