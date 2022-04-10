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ما حقيقة تعرض قضاء الطارمية شمالي بغداد لهجوم ارهابي؟

ما حقيقة تعرض قضاء الطارمية شمالي بغداد لهجوم ارهابي؟
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

نفت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأحد، تعرض منازل المدنيين في قضاء الطارمية لهجوم إرهابي.

العالم - العراق

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما حصل في قضاء الطارمية هو استشهاد مدني داخل أحد البساتين في القضاء"، مبيناً أنه "لم تعرف حتى الآن ان استشهاده تم بعمل جنائي ام ارهابي".

واضاف انه "لا يوجد اي هجوم لعصابات داعش الارهابية على منازل المدنيين في القضاء".

من جانبها علقت خلية الإعلام الأمني، على أنباء "هجوم لداعش" شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ما أسمته هجوم واسع على منازل المدنيين من قبل عصابات داعش الإرهابية على منطقة الطارمية شمالي بغداد واستشهاد شخص وحرق عجلة كحصيلة أولية".

وأضافت، أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود حالة قتل لمواطن واحد فقط في أحد بساتين منطقة الطابي في قضاء الطارمية، وأن القوات الأمنية متواجدة لمعرفة حيثيات الحادث إن كان جنائيا أم عملا إرهابيا وتقوم بعملية بحث وتفتيش عن القاتل، كما ننفي وجود هجوم لعناصر عصابات داعش الإرهابية في المنطقة".

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