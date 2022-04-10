أكار: تركيا تحقق في وجود ألغام عائمة في البحر الأسود

العالم - تركيا

وأضاف أكار: "الألغام في البحر الأسود روسية الصنع، لكننا لا نعرف البلد الذي تركها، ولا يمكننا تحديد العدد. المعلومات في وسائل الإعلام تفيد بوجود حوالي 400 لغم في البحر الأسود، لا نعرف الرقم، مضيفا أن تركيا على اتصال بالسلطات البلغارية والرومانية".

وفقًا لوزير الدفاع، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأن كلا البلدين يثقان بتركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف لغم بحري جديد قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود، وذلك في وقت تتهم فيه موسكو كييف بزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة في تلك المنطقة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا، أشارت فيه إلى "العثور على لغم بحري قبالة سواحل منطقة كفكن بالبحر الأسود واستمرار العمل على تفكيكه"، وهو اللغم الثالث الذي تعلن تركيا اكتشافه في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حذر في وقت سابق من أن الجيش الأوكراني زرع حوالي 420 لغما بالقرب من موانئه البحرية، بعضها في البحر، ولم يستبعد انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور ثم البحر الأبيض المتوسط.