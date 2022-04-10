شاهد.. استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال في بيت لحم

العالم-فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ان غدير وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وقال شهود عيان، ان قوات جيش الاحتلال كان يبدو عليهم الخوف والارتباك الشديد عند اقامتهم لحاجز عند المدخل الشرقي لبلدة حوسان، وعند عبور غدير للشارع طلب منها أحد جنود الاحتلال التوقف، ولكنها تبعثرت أثناء قطعها الشارع؛ وسرعان ما أطلق عليها أحد الجنود رصاصتين دون ان تشكل اي خطر عليهم.

وأضاف شهود العيان، ان جنود الاحتلال لم يقدموا لها اي اسعافات بعد اصابتها، وبقيت تنزف أمامهم حتى تمكن أهل البلدة من اخذها من جنود الاحتلال ونقلها الى مستسفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن عن استشهادها.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين المتجمعين في المنطقة التي أطلقوا النار فيها على السيدة.

وكانت سباتين 48 عاما ، أرملة، ولديها ستة أطفال، ويقول الأطباء انها فقدت كمية كبيرة من الدماء قبل استشهادها.