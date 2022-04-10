شاهد.. قوات الاحتلال تحاول تطويق منزل الشهيد رعد حازم

العالم - فلسطين

في هذا المنزل على اطراف مخيم جنين حكاية ستكررها الاجيال كثيرا ولاعوام طويلة، في هذا المنزل ترعرع شاب فلسطيني حظر التجوال منفردا على كيان الاحتلال ، الشهيد رعد حازم والده بات مطلوبا للاحتلال وعائلته منذ ان نفذ العملية تنتظر في كل ساعة ان يدق الاحتلال الابواب اما لاعتقال احدهم واما لهدم المنزل ، لكن صوت العائلة والمخيم مازال يعانق عنان السماء ان فلسطين تستحق اكثر من ذلك.

في مخيم جنين الشهداء يمرون الى الجنان بالرصاص وفي التشييع العبارات لا تخنق الحلق بل تصدح بكل قوة لانها تحمل في صوت الفلسطينيين الحق وحين يكون الحق الى جانبك لا يخشى الصوت الانطلاق ، شهيد جديد في المخيم الى جانب الشهداء يسجى ويحمل على الاكف ، في كل انحاء المخيم صور الشهداء ومن بينها صورة رعد الذي قال عنه الاحتلال بان له من اسمه نصيب.

عملية تل ابيب التي وقعت بسلاح الشهيد رعد حازم اعادت الاحتلال الى زمن الرعب من القادم.

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