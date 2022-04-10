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مجلس الشورى يطالب بالتصويت على الاتفاق النووي في الكونغرس الأمريكي

مجلس الشورى يطالب بالتصويت على الاتفاق النووي في الكونغرس الأمريكي
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد 250 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي في ايران في بيان موجه إلى رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي بأخذ ضمانات قانونية من الجانب الأمريكي منها التصويت في الكونغرس على عدم خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

العالم - ايران

واكد البيان الذي وقعه 250 نائبا ايرانيا إلى رئيس الجمهورية اليوم الأحد علی دعمه لأي اتفاق يخدم مصالح الشعب الإيراني مع مراعاة قانون المجلس الشوری الاسلام والخطوط الحمراء التي رسمها النظام.

وطالب نواب المجلس الشوری الاسلامي بأخذ ضمانات قانونية من الجانب الأمريكي منها التصويت في الكونغرس لعدم خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

ولفت البيان إلى النقاط التالية:

1-من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة ضمانًا قانونيًا لعدم الخروج من الاتفاق النووي في المستقبل.

2- تقدیم الولایات المتحدة ضمانات تمنعها من استخدام آلية الزناد (سناب باك) بشكل تعسفي.

3- عدم فرض حظر جديد وضرورة تقدیم ضمانات بعدم إخضاع من تم حذفة من لائحة العقوبات إلى عقوبات جديدة.

4- يحق لایران تصدير النفط إلى أي دولة وإلى أي مدى يتفق عليه الجانبان في إطار الحصة التي حددتها منظمة أوبك قبل فرض الحظر الامریکي.

5- على الادارة الامریکیة أن تراعي حق إيران في بيع النفط واستلام ثمنه بعيدا عن اي عراقيل وأيضا رفع جميع معوقات الاستثمار الأجنبي في إيران ورازالة العقبات التي تعترض العمل المصرفي وعملية التصدير مؤکدا أن لإيران حق أن تتحقق من تنفيذ جميع التزامات الطرف الآخر.
وجاء في الرسالة أن الضمانات الشفهية حتى لو كانت من الرئيس الأمريكي نعتبرها بانها تفتقر الى المصداقية.
وأكد النواب الموقعون أنهم يراقبون المفاوضات ولن يسمحوا بتجاوز الخطوط الحمراء.

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