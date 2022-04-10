تسريب "مرسي" يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي!

العالم - مصر

وجاء في المقطع المسرب من اللقاء تحذير مرسي للمجلس العسكري من عواقب تزوير الانتخابات الرئاسية، ودعاه إلى إلغاء قرار حل مجلس الشعب وقتها.

وقال مرسي في اللقاء: "النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة، الموجة الموجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه.."

وتابع: "تغيير النتيجة أنا بقول لحضرتك سيؤدي إلى اضطرابات ساعتها لا أنا ولا انتوا هتقدروا تمنعوها..".

واعتبر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي التسريبات إدانة لمرسي وتلميحا منه بأن الإخوان المسلمين سيحرقون البلاد إذا لم يفوزوا في الانتخابات.

فيما قال أنصار مرسي إن التسريبات تثبت أن المجلس العسكري كان ينوي تزوير نتيجة الانتخابات لصالح الفريق أحمد شفيق.

وقالوا إن التسريبات لا تدين مرسي، بل تظهر كيف كان جادا وقويا في مواجهة المجلس العسكري، وليس كما يروج المسلسل بأنه كان ضعيف الشخصية أمام قيادات الجيش التي انقلبت عليه لاحقا.

