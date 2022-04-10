المعارضة الباكستانية تنجح في حجب الثقة عن عمران خان

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وذلك بعد ان فقد خان الذي اصر على عدم تقديم الاستقالة الحلول الممكنة، فأوعز الى رئيس البرلمان ونائبه للاستقالة، لتنجح المعارضة في التصويت بمئة وأربعة وسبعين صوتاً من أصل ثلاثمائة وإثنين واربعين بحجب الثقة وسط غياب نواب التحالف الحكومي عن الجلسة.

وقال الكاتب السياسي، مسعود شاهد: "سعى عمران خان لانقاذ نفسه بعدة خطوات لكنه لم ينجح ومن ثم بضغط من المحكمة العليا اجبر على اجراء التصويت لكنه اثر استقالة رئيس البرلمان ونائبه على ان يستقيل لذا اعتقد انه لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب بل كان عليه ان يستقيل ويفكر بالانتخابات المقبلة بدل من تشويه سمعته في اعاقة قرار المحكمة الدستورية".

ورغم التطويق الأمني الشديد الذي شلّ العاصمة إسلام آباد، إلا أن عمران خان دعا أنصاره مجدداً للتجمهر اليوم ضد قرار حجب الثقة، ليُبرز بذلك قوته في الشارع الباكستاني على أمل إنجاح آماله الأخيرة في اجراء انتخابات مبكرة.

كما قال الناطق الرسمي باسم عمران خان، النائب فيصل جاويد: "عمران خان يدعو الشعب الباكستاني الغيور للخروج الى الساحات والشوارع وخاصة في العاصمة اسلام آباد للتجمهر ضد القرار غير الشرعي بحجب الثقة عنه، فاذا كان هذا القرار فعلاً شرعي فعليه ان يستند لحكم الشعب، تعالوا لنجري انتخابات مبكرة، ولنرى من الذي يختاره الشعب وليحكم".

هذا ولم تنتهي الاجراءات القانونية لنقل الحكم للمعارضة بعد، حيث تم منح يومين كمهلة لتقديم ترشيحات لمنصب رئيس الجمعية الوطنية ونائبه، فضلاً عن ترشيحات رئاسة الحكومة، ليتم بعدها عقد جلسة للانتخاب، ومن المتوقع ان تحصد المعارضة كل هذه المقاعد، بعد أن تمكنت من اثبات اكثريتها في البرلمان.

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