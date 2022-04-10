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عمران خان: النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم ضد "مؤامرة أجنبية لتغيير النظام"

عمران خان: النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم ضد
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأحد، أن بلاده تتعرض لـ"مؤامرة أجنبية لتغيير النظام".

العالم - باكستان

وعلى حسابه في "تويتر"، قال عمران خان: "أصبحت باكستان دولة مستقلة عام 1974، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام".

وأضاف خان: "دائما ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته".

وصوت البرلمان الباكستاني أمس السبت لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، فيما قدم رئيس البرلمان ونائبه استقالتهما قبيل القرار، وسيصوت البرلمان على رئيس جديد للحكومة يوم غد الإثنين.

وكان عمران خان قد دعا الباكستانيين، إلى التحرك لإجهاض محاولة المساس بسيادة البلاد، وقال إن المساعي لعزله تعكس سخط واشنطن لمعارضته سياساتها في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد حمل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده.

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