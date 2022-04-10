الجزائر ستزود إيطاليا بـ4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً

العالم - الجزائر

والمنتظر أن يصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة الجزائرية غدا الاثنين لبحث شؤون الطاقة والعلاقات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كان مصدران قد أكدا للوكالة أمس السبت، أن دراغي سيوقع خلال زيارته للجزائر على اتفاقية لزيادة واردات الغاز وذلك في الوقت الذي تكثف فيه روما جهودها لاستكشاف مصادر بديلة عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأشار المصدر إلى أن دراغي سيصطحب معه وفدا من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة إيني الإيطالية للطاقة ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينغولاني.

وأضاف المصدر أن "دراغي سيوقع الاتفاق المؤسسي بين البلدين وستكمل بعد ذلك إيني وسوناطراك الجوانب الفنية"، مضيفا أن "الاتفاق سيشمل أيضا الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة.

وتحصل إيطاليا على نحو 40 في المائة مما تستورده من الغاز من روسيا وسارعت لتنويع مصادرها من إمدادات الطاقة مع تصاعد النزاع في أوكرانيا.

وزار دي مايو وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني الجزائر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة تعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

ويضخ خط أنابيب ترانسميد" خط الأنابيب عبر المتوسط" الغاز الجزائري إلى السواحل الإيطالية منذ عام 1983. وتزيد الطاقة اليومية للخط عن 110 ملايين متر مكعب ولكنه ينقل حاليا أقل من 60 مليون متر مكعب.

وارتفعت الواردات الإيطالية من الغاز الجزائري في العام الماضي 76 في المائة إلى 21.2 مليار متر مكعب أو 29 في المائة من إجمالي الواردات. وقالت روما إنها تتطلع إلى الحصول على تسعة مليارات متر مكعب أخرى من الجزائر.

وأجرت شركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك مباحثات مع إيني التي تسيطر عليها الدولة حول كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا على المدى القصير والمتوسط.

ولإيني عقود غاز طويلة الأجل مع سوناطراك وقد أعلنت عن كشف كبير في الصحراء الجزائرية في مارس/ آذار يبلغ نحو 140 مليون برميل من النفط في الموقع.