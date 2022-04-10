ماكرون يواصل التقدم على منافسيه بالانتخابات الرئاسية

العالم – خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم الى ان العملية تتواتر تباعا وقد يصل معدل المشاركين بالتصويت في هذه الانتخابات الى نسبة تتراوح بين 50 الى 60% حسب اخر استطلاعات الرأي.

واشار المراسل الى ان حظوظ المرشحين تبقى كما هي مع تقدم ايمانويل ماكرون بالمرتبة الاولى بفارق ضئيل جدا عن مارين لوبان التي تشدد الملاحقة لماكرون.

واضاف ان بعض المراقبين يروا ان جون لوك ميلينشون مرشح اليسار الراديكالي قد يحدث مفاجأة في حال اعادت الكتلة القديمة الى المشاركة والتصويت له.

واكد ان جميع المرشحين الـ12 قد اتموا الادلاء باصواتهم وقد اختار جون لوك ميلينشون ان يتجه الى مدينة مارسيليا التي تعج بالمهاجرين في محاولة لان يحثهم على التصويت له.

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