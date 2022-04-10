الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ماكرون يواصل التقدم على منافسيه بالانتخابات الرئاسية

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في باريس انه لا يزال الناخبون الفرنسيون يدلون باصواتهم منذ ساعات الصباح الاولى.

العالم – خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم الى ان العملية تتواتر تباعا وقد يصل معدل المشاركين بالتصويت في هذه الانتخابات الى نسبة تتراوح بين 50 الى 60% حسب اخر استطلاعات الرأي.

واشار المراسل الى ان حظوظ المرشحين تبقى كما هي مع تقدم ايمانويل ماكرون بالمرتبة الاولى بفارق ضئيل جدا عن مارين لوبان التي تشدد الملاحقة لماكرون.

واضاف ان بعض المراقبين يروا ان جون لوك ميلينشون مرشح اليسار الراديكالي قد يحدث مفاجأة في حال اعادت الكتلة القديمة الى المشاركة والتصويت له.

واكد ان جميع المرشحين الـ12 قد اتموا الادلاء باصواتهم وقد اختار جون لوك ميلينشون ان يتجه الى مدينة مارسيليا التي تعج بالمهاجرين في محاولة لان يحثهم على التصويت له.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

فرنسا: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%

بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

شاهد.. مارين لوبان، خطر يهدد المسلمين في فرنسا

فرنسا: ننتظر موافقة روسيا لبدء العملية الإنسانية في ماريوبول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قراءات في حرب أمريكا الناعمة والنفاق الغربي في المنطقة

الإطاحة بـ4 ارهابيين في سامراء والانبار بالعراق

رئيسي: الحكومة عازمة على تحقيق الاقتصاد الاسلامي في ايران

شاهد بالفيديو.. ماكرون يواصل التقدم على منافسيه بالانتخابات الرئاسية

تبادل للاتهامات.. تسريب "مرسي" يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي!

الكاظمي يترأس اجتماعا عالي المستوى لبحث الخطط الأمنية