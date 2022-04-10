الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطاحة بـ4 ارهابيين في سامراء والانبار بالعراق

الإطاحة بـ4 ارهابيين في سامراء والانبار بالعراق
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاحد، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على اربعة إرهابيين وهدمت مخبأ تحت الارض يضم اسلحة واعتدة في سامراء والانبار.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان انه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ استخبارات الفرقتين العاشرة والسابعة من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ ولواء المشاة الآلي ٣٠ وفصيل استطلاع عمليات سامراء وقوة من الالوية المذكورة، اسفرت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين ثلاثة منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والاخر في الرمادي بمحافظة الانبار".

واضافت ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".

واشارت الخلية الى ان "قوة من الفرقة السابعة قامت بمداهمة مخبأ تحت الارض يضم برميل بلاستك كبير يحتوى على هاون ٦٠ ملم،٩ قنابر هاون مهداد،٦٥ اطلاقة عتاد ١٢،٥ ملم،٤٥ اطلاقة عتاد للقناصة، في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالانبار" .

واوضحت انه "جرى بعدها تسليم الارهابيين الى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

روابط ذات صلة

الكاظمي يترأس اجتماعا عالي المستوى لبحث الخطط الأمنية

ما حقيقة تعرض قضاء الطارمية شمالي بغداد لهجوم ارهابي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انصاره يتساءلون: 'اين الرئيس هادي'؟!

سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لتعزيز التضامن مع جنين

اجتماع طارئ لكابينت الاحتلال لبحث العمليات الأخيرة

الاحتلال يسلم عائلة منفذ عملية بني براك قرارا بهدم منزله

كوريا الجنوبية تكشف عن نموذج أولي لرادار بنظام الاعتراض الصاروخي