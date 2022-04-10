كوريا الجنوبية تكشف عن نموذج أولي لرادار بنظام الاعتراض الصاروخي

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن الشركة المصنعة أن النموذج الأولي للرادار متعدد الوظائف في مركز أبحاثها في يونغين، جنوب سيئول.

ويعد الرادار مكونًا أساسيًا في نظام الاعتراض الصاروخي (سام) الذي تسعى البلاد لنشره بحلول عام 2026 كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض المستوى، حيث تم تصميم نظام "سام" لإسقاط الصواريخ القادمة على ارتفاعات تتراوح بين 50 و60 كيلومترًا.

وبهذا الصدد، قال أحد الباحثين "من منظور مطور تقني، فإن الأساس المحلي لتطوير نظام اعتراض مكافئ لمستوى ثان قد تم تشكيله بشكل كاف".

وصرح مسؤول كوري جنوبي للصحفيين بأن الرادار المشار إليه بـ"عيون النظام" قادر على الدوران 150 درجة، والاستجابة لـ "مئات" الطائرات و"عشرات" الصواريخ الباليستية في نفس الوقت.

وبمجرد اكتمال التطوير، سيشكل نظام سام الاعتراضي جزءًا رئيسيًا من برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ.