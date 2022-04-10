ردود فعل ساخطة على المطبعة البحرينية الإعلامية عهدية أحمد

العالم - نبض السوشيال

وفي حين هاجم الناشطون التطبيع والمطبعين، انتقدوا بشدة الإعلامية البحرينية المطبعة التي غالت في مدحها للاحتلال، حيث كتبت أحمد على تويتر: “تشرفت باللقاء بك وفخورة بصداقتنا. ومهما عملت، قليل في حق العلاقات بين بلادنا وشعوبنا. وتستحق أكثر من الشكر والتقدير. وأعود للبحرين وأنا كلي حب للشعب الإسرائيلي لما تلقيته من كرم وضيافة ومحبة. ومعا سنصنع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. فخورة بدعمك اللامحدود للمرأة ووطنيتك المشرفة”، بحسب تعبيرها. كما أشادت خلال لقائها به بالجندية الإسرائيلية التي تشارك بطبيعة الحال في قمع وقتل أهالينا في فلسطين المحتلة.

وأصرت المطبعة البحرينية على ايذاء مشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم حيث نشرت أحمد سلسلة من التغريدات التي تغنت فيها بالكيان الاسرائيلي وجيش الاحتلال، واستنكرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد رعد حازم يوم الخميس الماضي في تل أبيب واصفة الشهيد بـ”الإرهابي”.

حساب "هنَّ القوياتُ" رد على المطبعة البحرينية بالقول:

#عهدية_احمد و #رعد_حازم اين الثرى من الثريا ؟!!!!! #البحرين

"قاسم حسين" قال:

طبعا #اسرائيل اصبحت صديقة مخلصة للعرب ول #البحرين. الصهاينةيستحقون التسامح على خلاف الفلسطينيين. لا يوجد سجناء سياسيون في #البحرين وكل هؤلاء السجناء ارهابيون. #عهدية_احمد تكلمي اكثر لتعرفك بقية الشعوب العربية. انت تمثلين نفسك وتمثّلين المطبعين. حتى صحافيون الموالاة تبرأوا منك.

"فهد الغفيلي" غرد قائلا:

مع كل موجة عمليات ومقـاومــة فلسطينية! يتلاهث المطبّعون الصغار والأذلاء للكيان المحتل يساندونه معنويًا ويقدمون له الهدايا، في خطوة تؤكد انسلاخهم عن هويتهم وإنسانيتهم، كما فعلت هذه الإعلامية البحرينية المطبّعة عهدية أحمد.

وترفض الغالبية العظمى من شعب البحرين اتفاق التطبيع الذي ابرمه النظام البحريني مع الكيان الاسرائيلي برعاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذهبت البحرين مع الامارات ولحقت بهم المغرب في توقيع اتفاق تطبيع مع الكيان الاسرائيلي. ومن الواضح ان تحركات عهدية وغيرها من الشخصيات الاعلامية في البحرين والامارات والسعودية ، وزياراتهم للاراضي المحتلة واطلاق تصريحات منها تؤيد جيش الاحتلال تجري بترتيب وتنسيق مع السلطات الرسمية في هذه الدول.

"ayham" علق على الفيديو قائلا:

المفترض إنها تخجل من نفسها بعد ما سمعت ردّه، الي واضح إنه ما في منه أي ود أو حب للبحرين أو لشخصها، وكل ردّه مبطن بكلام معناه "شكرًا إنك شغاله معنا لدس الرواية الصهيونية بالمجتمع العربي".. حرفيًا هو لا شايفها "عهدية أحمد" ولا غيرُه، مجرد أداه لتحسين صورتهن.. إلى مزبلة التاريخ

"Diana Almaani" خاطبت أدرعي قائلة:

احزم هديتك مع باقي حاجياتك التي ستاخذها معك عند رجوعك لوطنك قريبا واحرص على اخبار مواطني بلدك بالايام الجميلة التي قضيتها في سفك دماء البشر وقطع الشجر على اراضي #فلسطين المقدسة التي حرمها الله عليكم بني إسرائيل وجمعك الله واياها(عهدية احمد) في الآخرة

"منى عباس فضل"

من أشنع المظاهر المعلنة للعمالة الإعلامية للعدو الصهيوني، إنكار أنه محتل لفلسطين، إنكار ممارسته للسياسة العنصرية، إنكار أنه سارق بيوت الفلسطينيين وهادمها، وإظهاره وكأنه الحمل الوديع، وتقديم ابتسامات مجانية وقحه له على وسائل الإعلام. #فلسطين_قضيتنا

التطبيع خيانة

"khaledbahrain" قال:

وهل للعار عنوان ..؟؟!! لا تمثل أهل البحرين .. مسكينة تبحث عن موطن قدم ... فوجدته ..فى الوحل ...!!!.

حساب "قناة اللؤلؤة" قال:

شعب #البحرين الحُر بريئ من المطبعين الخونة •البحرينية عهدية أحمد تقدم الهدايا للناطق الرسمي باسم الجيش القاتل لأطفال #فلسطين: "مليون شكر.. ولك تقدير كل من يرى العمل الجبار الذي تقوم به من أجل السلام!!! "

"Hussam Ali" رد على تغريدات الاعلامية البحرينية المطبعة قائلا:

الفلسفة الزايدة ما راح ترفع قدرج، قضيتي البحرين وكأنه البحرين ما راح يرفع شانها الا التحالف والسلام مع كلاب الأرض!! التطبيع خيانة، خيانة لقضية العرب والمسلمين الأولى وبكل صراحة اي قضايا ثانية هامشية قدام احتلال الاقصى. فاذا ما عندك مروءة وشجاعة لتحرير الأقصى لا تصافحي مدنسيه

وأما "محمد التحدي" رد عليها بالقول:

عذراً لا يشرفنا ذلك فمصلحة البحرين وخدمتها لا تكون مع من غصب أرضاً وشرد شعباً وقتل بريئاً ومن ثم يأتي كالحمل الوديع يمد يده واصفاً نفسه بحمامة السلام. اتق الله