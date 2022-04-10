حظوظ فوز ماكرون بفترة رئاسية ثانية مهددة من مارين لوبان

العالم – خاص بالعالم

في انتخابات الاحد يبدو ان حظوظ الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون بفترة رئاسية ثانية مهددة جديا هذه المرة من اليمين المتطرف بزعامة المرشحة مارين لوبان. حرج نابع من اقتراب نسب استطلاعات للرأي اجريت عشية الانتخابات والتي بينت تقلص الفارق بين ماكرون ولوبان، وهو ما قد يمهد الطريق لاقتراب اليمين من الاليزيه. لكن استطلاعات الرأي ترجح فوز إيمانويل ماكرون بفترة رئاسية ثانية، لكن بهامش فوز أقل كثيرا مما كان عليه عندما تم انتخابه في عام الفين وسبعة عشر.

فالرئيس المنتهية ولايته، والذي يوصف فرنسيا بأنه رئيس الاغنياء، لم يعط الحملات الانتخابية الاهمية الا قبل ثمانية ايام بحسب متابعين ،بينما بالمقابل جيشت لوبان جمهورها وبرامجها لمعالجة القضايا الملحة للفرنسيين وهي ازمة ارتفاع اسعار الطاقة والغلاء وصوبت نحو المهاجرين والمسلمين ببعض المواقف التي تأخذ حيزا من اهتمامات الفرنسيين ضمن الجو اليميني السائد في اوروبا حاليا.

وضعف الخطابات السياسية من جهة، وتركيز الناخبين على همّ القدرة الشرائية، من جهة أخرى،هيمن ايضا على الحملات الانتخابية. وبحسب معظم الاستطلاعات، فقد وصف الناخبون الفرنسيون أنفسهم بأنهم خائفون أو قلقون، على مستقبلهم،ما ادى الى عزوف كثيرين عن المشاركة في التصويت. ويُظهر تقدم لوبان، في المقابل، في استطلاعات الرأي، بعد استعادتها لأنفاسها وتراجع حالة اليميني المتطرف اريك زيمور، وتمكنها من تدجين خطابها الانتخابي، ليتلاءم مع هموم الفرنسيين، من جهة، وازدياد القبول لدى الناخبين لخطاب اليمين المتطرف، الذي يحاكي هواجسهم في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة.وهنا يتوقع مراقبون ان تصب اصوات زيمور في الدورة الثانية لصالح لوبان.

في الشأن الخارجي، تكتسب الانتخابات الفرنسية أهميتها، لدور فرنسا المركزي في الاتحاد الأوروبي، وفي مجلس الأمن الدولي، وكدولة نووية، على الرغم من تراجع دورها في صياغة السياسات الدولية والتأثير عليها خلال الأعوام القليلة الماضية،بحسب السياسات السابقة التي دفع بها الرئيس الاميركي الجمهوري السابق دونالد ترامب وطريقته في ادارة الاحلاف الاستراتيجية بين ضفتي الاطلسي..انتخابات قد تحدث مفاجآت على صعيد الحكم والسلطة في فرنسا ازاء ملفات الامن والسياسة في القارة العجوز.

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