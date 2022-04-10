جماهير بيت لحم تشيع جثمان الشهيدة غادة سباتين

العالم-فلسطين

ونقل جثمان الشهيدة من مستشفى بيت جالا الحكومي الى منزلها في البلدة حيث القى ابنائها الستة نظرة الوداع في موقف مؤثر ومن ثم الى مسجد البلدة حيث ادى المشيعون صلاة الجنازة عليها، وبعد ذلك انطلقوا في موكب مهيب الى مقبرة القرية حيث وري جثمانها الطاهر الثرى.

وخلال التشييع الغاضب ردد المشاركون هتافات منددة بالاحتلال والداعية الى الانتقام لدماء الشهيدة التي تعتبر احدى الامثلة الصارخة لسياسة الاعدام الميداني الذي يطبقه جنود الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين، حيث اظهرت الصور الملتقطة لعملية الاعدام في بث حي ان المواطنة تعثرت في طريقها على الرصيف على مقربة من نقطة عسكرية اقامها الجنود عند مدخل بلدة حوسان الرئيس والتي كانت بمثابة مصيدة للمواطنين للاعتداء عليهم.

يشار الى ان المواطنة كانت تقطن في الاردن مع زوجها الذي وافته المنية وآثرت العودة هي وابنائها الى مسقط راسها قبل نحو العام، ولديها ستة أولاد اكبر ابنائها يبلغ من العمر 19 عاما.