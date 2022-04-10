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اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيدة غادة سباتين

اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيدة غادة سباتين
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، واسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)، محملا حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعاتها.

العالم-فلسطين

وقال اشتية، إن جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن.

وأضاف أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه.

وكانت السيدة سباتين من حوسان وهي في العقد الرابع من العمر تعرضت لإطلاق النار من قبل أحد الجنود الإرهابيين لمجرد الاشتباه، ما أدى لإصابتها بجروح وصفت بالخطيرة، وأعلن عن استشهادها في وقت لاحق، في مستشفى بيت جالا.

فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز شهود الإثبات، طاقم تلفزيون فلسطين الذين وثقوا الجريمة.

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