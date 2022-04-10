استشهاد فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، ولم تعرف هويتها حتى الآن.

وكانت أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اطلقوا النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تنفيذها عملية طعن.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنه جرى "استهداف فلسطينية بالرصاص قرب الحرم الإبراهيمي"، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

كما أفادت قناة كان العبرية بإصابة مجند من حرس الحدود بجروح طفيفة في العنق جراء محاولة الطعن عند الحرم الإبراهيمي

ويُشار إلى أن هذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح اليوم، بعد استشهاد المواطنة غادة سباتين (45 عاما) من حوسان في بيت لحم والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها وارتقت متأثرة بجروحها.