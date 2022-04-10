النفط اليمنية: انتهاء أزمة البنزين بعد وصول 3 سفن إلى ميناء الحديدة

العالم - اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة، عصام المتوكل، أنه تم اليوم الأحد تدشين "حالة الاستقرار التمويني وتشغيل المحطات" مبينا أن 12600 ريال هي التكلفة الفعلية للدبة سعة 20 لتر من المواد الواصلة عبر ميناء الحديدة.

وبين المتحدث أنه تم احتساب التكلفة الفعلية وفقا للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية، لافتا إلى أنه نظرا للتغير الإيجابي في أسعار الصرف سيتم إعادة النظر في التكلفة كل 10 أيام.

وأضاف أن "نسب التأمين لا تزال مرتفعة على وصول الوقود إلى ميناء الحديدة لأن المعلن عنه هدنة مؤقتة وليس وقفا للحرب ورفع الحصار".

ونوه المتحدث باسم الشركة إلى أنه لاتزال سفينة الديزل الاسعافية "ديتونا" محتجزة من قبل تحالف العدوان، مطالبا الأمم المتحدة بالضغط "لفرض احترام الهدنة ودخول السفن دون أي عوائق".

ومطلع أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من تحالف العدوان وحكومة الانقاذ الوطني اليمني.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أن تحالف العدوان، وبموجب اتفاق الهدنة، وافق على السماح لـ18 سفينة محملة بالوقود بدخول الحديدة، بالإضافة إلى تسيير رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا من صنعاء إلى الأردن ومصر.