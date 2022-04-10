الأمن الليبي يحرر 195 مختطفا من عدة جنسيات

العالم - ليبيا

جاء ذلك في بيان نشرته "الكتيبة 444 قتال"، وهي تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

وقالت الكتيبة إن "مفارز اللواء 444 قتال تمكنت فجر اليوم في مدينة بني وليد (غرب) من تحرير 195 شخصا، بينهم 23 امرأة وطفلان".

وأوضحت أن هؤلاء "كانوا تعرضوا للخطف في وقت سابق من قبل عصابة طالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم".

ولم يتطرق البيان إلى تاريخ اختطافهم ولا مبلغ الفدية الذي كان مطلوبا.

وتابعت الكتيبة أن "المخطوفين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر".

وأفادت بأنهم "من جنسيات مختلفة من مصر والسودان والنيجر ونيجيريا وإريتريا وإثيوبيا".

وحول حالتهم الصحية، قالت الكتيبة الليبية إنهم بـ"صحة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الكاملة في معسكر التكبالي (بالعاصمة طرابلس)".

وأضافت أنه "تم القبض على رأس عصابة الخطف، ويدعي أصيل السنوسي اشنيشح (لم تحدد جنسيته) و 8 آخرين من العصابة من جنسيات مختلفة، وسيتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم".