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حماس: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل الضفة

حماس: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل الضفة
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الاحتلال الإسرائيلي فقد هيبته بعد المشاهد الأخيرة في العمليات البطولية بتل أبيب، مؤكدا أنها بثت روح الأمل للشبان في فلسطين.

العالم-فلسطين

وشدد مرداوي في تصريح صحفي على أن الشعب الفلسطيني يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة الغربية، معتبرا أن جمهور المقاومة يلتف حول المقاومين، والفلسطيني يؤمن بخيار المقاومة فقط، وفق حرية نيوز.

وتابع: "العدو انتكس بعدم قدرته على استيعاب المشهد وتطويق الشباب الثائر في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يكذب على العالم، ويدلس بروايته الإعلامية.

وبحسب مرداوي؛ فإن المطلوب من الفلسطينيين الصمود والصبر والتكافل بين كل مدن الضفة الغربية، وعلى السلطة والفصائل تقديم الدعم لمخيم جنين، حتى تكون منارة للمقاومة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني وقف إلى جانب مخيم جنين، وموقفه ليس كموقف السلطة ورئيسها محمود عباس، الذي شجب العمليات البطولية.

وخرجت دعوات شبابية، للانطلاق بمسيرات دعم وإسناد لمدينة جنين ومخيمها، اليوم الأحد بعد صلاة التراويح، من كل مساجد الضفة الغربية.

ودعا نشطاء إلى إشعال ميادين المواجهة مع المحتل، وإلى النفير وإشعال جذوة المواجهات في نقاط التماس مع الاحتلال، وإسناد أهل جنين بكل الطرق والوسائل المتاحة.

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