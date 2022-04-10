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وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تجاوزت 65 بالمئة

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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