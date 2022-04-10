انضمام العشرات لعملية التسوية بدير الزور والرقة وحلب

العالم - سوريا

في مركز مدينة الميادين بريف دير الزور أكد عدد من الذين سووا وضعهم لـسانا أن التسوية أعادت لهم الاستقرار النفسي وأعادتهم إلى حياتهم الطبيعية مجددين الشكر للجان التي قدمت إلى الميادين الأمر الذي خفف عنهم عناء السفر إلى مدينة دير الزور فيما أبدى عدد من الفارين من الخدمة العسكرية استعدادهم إكمال خدمتهم في الجيش العربي السوري.

ومن مركزي السبخة ودبسي عفنان بريف الرقة الشرقي قام عشرات المطلوبين بتسوية أوضاعهم وطي صفحة صعبة وطويلة بالرجوع إلى طريق الصواب وممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية في مجتمعهم بكل حرية منوهاً بتعاون الجهات المعنية والوجهاء لوضع من ضل الطريق على المسار الصحيح وإلحاق من تخلف منهم بالخدمة العسكرية لممارسة واجبهم الوطني في الحفاظ على بلدهم وأرضهم ومستقبل أبنائهم وذويهم.

ووسط إقبال متزايد وجهود كبيرة يبذلها المجتمع المحلي من وجهاء ورؤساء عشائر بالتعاون مع الجهات المختصة أشار عدد من الذين سووا وضعهم في مركزي التسوية في حيان وتل عرن بريف إلى أنهم لمسوا بشكل فعلي الأجواء المريحة والنتائج الجيدة للذين سبقوهم وعادوا إلى منازلهم ويمارسون الآن حياتهم الطبيعية منوهين بالمهلة الزمنية المناسبة للذين فروا من الجيش أو المتخلفين عن الخدمة وهي مدة تكفي لترتيب أوضاعهم في مناطقهم وبين ذويهم قبل التحاقهم برفاقهم في صفوف الجيش لأداء واجبهم الوطني.