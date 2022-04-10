الصين تسلم شحنة شبه سرية من الصواريخ لصربيا

العالم - أسيا والباسفيك

وقال خبراء إعلاميون وعسكريون يوم الأحد إن ست طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز "واي-20" هبطت في مطار بلغراد المدني في ساعة مبكرة من صباح السبت، وكانت تحمل منظومة صواريخ سطح - جو من طراز "إتش كيو-22" للجيش الصربي.

والتقطت صور طائرات الشحن الصينية التي تحمل شارات عسكرية في مطار نيقولا تيسلا في بلغراد.

واعتبر الخبراء أن تسليم الأسلحة فوق أراضي دولتين على الأقل من دول حلف الناتو، تركيا وبلغاريا، دليل على الامتداد العالمي المتزايد لنفوذ الصين.

وكتبت مجلة "ذا وور زون" الإلكترونية "طائرات "واي-20" حلقت بشكل جماعي بدلا من تنظيم سلسلة رحلات جوية بطائرة واحدة.. وجود هذه الطائرات في أوروبا بأي أرقام لا يزال تطورا جديدا إلى حد ما".

وصرح المحلل العسكري الصربي ألكسندر راديتش بأن الصينيين "نفذوا استعراضا للقوة".

ومن جانبه أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تسلم منظومة صواريخ متوسطة المدى، والتي تم الاتفاق عليها عام 2019، قائلا إنه هذا "أحدث فخر للجيش الصربي".

وكان فوتشيتش قد اشتكى في وقت سابق أن دول الناتو، التي تمثل معظم جيران صربيا، ترفض السماح برحلات تسليم منظومات الصواريخ فوق أراضيها وسط التوتر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.