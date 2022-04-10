ايران تعلن استعدادها لنقل جماهير مونديال قطر 2022 عبر السفن الحديثة

العالم - ايران

وأشار علي اكبر صفائي مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، الى تنامي الرحلات البحرية التجارية بين ايران وقطر خلال الحكومة الحالية، وقال: ان الامكانات متوفرة في المحافظات الثلاث؛ هرمزكان (جزيرة كيش)، وبوشهر (يناء بوشهر) وخوزستان (ميناء خرمشهر للركاب)، لإسناد وتسهيل الرحلات البحرية لقسم من جماهير كرة القدم في مونديال قطر 2022.

وفي حديثه خلال الاجتماع التنسيقي لإسناد مونديال قطر2022، والذي حضره وزير الطرق الايراني رستم قاسمي، وسعيد محمد امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة، ومحافظي هرمزكان وبوشهر وخوزستان وعدد من مساعدي الوزراء وكبار المدراء في المنشآت البحرية، لفت صفائي الى ان السفن الحديثة والحائزة على المواصفات القياسية تنشط حاليا من اجل تسهيل رحلات السياح ومتابعي مونديال قطر2022 بشكل مريح وآمن.

وأشار مساعد وزير الطرق الايراني الى استئناف الرحلات البحرية لنقل الركاب بين خرمشهر والكويت، وقال: تم التخطيط كذلك لتدشين محطة للركاب في بوشهر حسب المقاييس ومجهزة بشكل يليق بشأن الشعب الايراني والضيوف.

وبيّن انه تم حتى الآن التوقيع على 3 وثائق للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري والجوي خلال الحكومة الحالية، وقال: بشأن إسناد مونديال قطر2022، تم البدء بالاجراءات والترتيبات الاولية حتى قبل 3 أشهر من زيارة رئيس الجمهورية الى الدوحة، والتي أسفرت عن التوقيع على الوثائق الثلاثة للتعاون المشترك مع الدوحة.

وأكد هذا المسؤول الايراني ضرورة الاستفادة من طاقات القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا الى تهيئة الارضية المناسبة لنشاط القطاع الخاص.