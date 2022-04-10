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تقديرات: ماكرون ولوبن يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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