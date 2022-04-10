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انتخابات فرنسا.. ماكرون يتصدر الجولة الأولى ولوبان ثانية

انتخابات فرنسا.. ماكرون يتصدر الجولة الأولى ولوبان ثانية
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

العالم - أوروبا

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.

وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل 2022.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 65٪.

وقال موقع "فرانس أنفو" إن نسبة المشاركة تراجعت 4.4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث بلغت 69.42٪، فيما كانت 70.59٪ في عام 2012.

وأشار إلى أن أقل نسبة مشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت عام 2022 بنسبة 58.45٪.

وذكر أن نسبة الامتناع عن التصويت قدرت بنسبة 26.2٪، وفقا لتقديرات شركة "Ipsos Sopra Steria"، وأن ما يزيد قليلا عن ربع الفرنسيين تجنبوا صناديق الاقتراع يوم الأحد 10 أبريل.

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