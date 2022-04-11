نصائح للحفاظ على صحة أسنانك خلال رمضان

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ونقدم فيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة أسنانك خلال شهر رمضان المبارك، بحسب موقع هيلث تيست:



التنظيف بالفرشاة والمسواك

أفضل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة هي تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل خلال ساعات عدم الصيام لمدة دقيقتين، ولا تنس أيضًا تنظيف لسانك بقوة. طريقة تقليدية أخرى لتنظيف أسنانك هي استخدام المسواك، الذي يقدم الكثير من الفوائد الصحية للفم مثل التحكم في تكوين طبقة البلاك والحفاظ على رائحة منعشة للفم.



التنظيف بالخيط

الخيط رائع لإزالة أي جزيئات طعام عالقة بين الأسنان. ويجب استخدام الخيط بعد استخدام الفرشاة أو المسواك للتخلص من بقايا الطعام العنيدة.



غسول الفم

بعد استخدام الفرشاة والخيط، قم دائمًا بالغرغرة بفمك بغسول الفم لمدة 30 ثانية. هذا سوف يبقي أنفاسك منتعشة طوال اليوم.



الإقلاع عن مشروبات الكافيين

توقف عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين التي يمكن أن تسبب الجفاف لجسمك وتصبغ أسنانك مثل الشاي أو القهوة. بدلًا من ذلك، اشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة التي ترطب جسمك. خلال ساعات غير الصيام، املأ معدتك بما لا يقل عن 7 أكواب من الماء مما سيساعدك أيضًا على التغلب على الرغبة الشديدة في تناول القهوة أو الشاي.



توقف عن التدخين

التدخين سبب آخر لتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة. حاول استغلال شهر رمضان المبارك للتخلص من عادة التدخين لصحة جسمك بشكل عام وأسنانك بشكل خاص.



الإكثار من شرب الماء

الترطيب هو شيء مهم للغاية لصحة الأسنان وصحة الفم. إذا فشلت في شرب الكثير من الماء ، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم البكتيريا ورائحة الفم الكريهة. لعلاج هذا، قم بزيادة كمية الماء التي تتناولها خلال ساعات عدم الصيام.



الإكثار من الخضروات والفواكه

يمكن للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في البقوليات والخضروات والفواكه والمكسرات أن تقوي قدرة الجسم على محاربة الالتهابات والبكتيريا. هذا مفيد للثتك وأسنانك. تناول المزيد منها أثناء الصيام للمساعدة في الحفاظ على صحة فمك.



خفف من الحلويات والأطعمة السكرية

أي طعام يحتوي على النشا أو السكر يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان ويذوب المينا. والأكثر ضررا هي الأطعمة اللزجة، لذلك يجب تجنبها، خاصة في شهر رمضان.