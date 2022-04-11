الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

انفوغرافيك.. عمران خان، رئيس وزراء باكستان الـ18 الذي يخفق في انهاء ولايته

انفوغرافيك.. عمران خان، رئيس وزراء باكستان الـ18 الذي يخفق في انهاء ولايته
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

باكستان.. أنصار عمران خان ينزلون إلى الشوارع بعد إطاحة البرلمان بحكومته +فيديو

شقيق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان

عمران خان: النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم ضد "مؤامرة أجنبية لتغيير النظام"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامم المتحدة وحقوق الانسان

اصابة سوريين اثنين باعتداء إرهابي بالقذائف على قرية البركة بريف حماة

الثالث في الأحد الدامي.. استشهاد شاب فلسطيني في الضفة الغربية

الغيرة ليست بالعمر 

بعد قرار المحكمة الاتحادية.. أول اجتماع لبحث ملف نفط منطقة كردستان في بغداد اليوم

شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة