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الانتخابات الفرنسية.. ماكرون ولوبان إلى الدور الثاني

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تأهل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

العالم - مراسلون

لم تحد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في دورها الأول عن ما كان متوقعا لها، بترشح ماكرون ومارين لوبان للدور الثاني حيث كسب هذا الثنائي أصوات الفرنسيين الذين شاركوا بنسب هامة بلغت 65 بالمئة.

وقالت غوغي مارين وهي مسؤلة على مركز اقتراع: "هنالك اقبال كبير غير متوقع منذ ان افتتحنا المركز على الساعة الـ8 صباحا، الانتخابات الرئاسية متقاربة هذه المرة بين المرشحين ماكرون ولوبان، لذلك شارك الفرنسيون بكثافة".

بحلول ماكرون أولا متفوقا بخمس نقاط عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بيرز أن الفرنسيين في أغلبهم يميلون إلى العقلانية والاستقرار السياسي، ويتجنبون مشروع اليمين المتطرف الذي فشل تاريخيا في الوصول إلى السلطة.

وقالت فلورونس كاربونتيي وهي مواطنة فرنسية: "لقد صوت لصالح ماكرون، لن أصوت أبدا لصالح لوبان، لاعتبارات تاريخية فمشروع اليمين المتطرف لم ولن يمثلني أبدا".

هشام من أصول عربية مسلمة تحسس خطر مشروع اليمين المتطرف، ودفعه خوفه على مستقبل أطفاله إلى الإسراع منذ ساعات الصباح الأولى للتصويت ضد هذا المشروع.

وقال هشام النيبت وهو مواطن فرنسي من أصول مغربية: "اتينا اليوم لنصوت بالاجماع للمشرح الذي يخدم مصالح الجالية، والذي يخدم مستقبل اجيالنا، بصفتنا جالية هنا، هناك مشاريع متطرفة، رأينا اليمين المتطرف والذي يقصي المهاجرين ونحن اليوم نصوت من اجل اطفالنا من اجل غد افضل".

وتواصل توقعات سبر الآراء بفوز ماكرون على لوبان في الدور الثاني أيضا.

مع نهاية الدور الاول من الانتخابات الرئاسية أعطى الفرنسيون اشارة عبور الدور الثاني لكل من ايمانول ماكرون ومارين لوبان، في انتظار الدور الثاني في الـ24 من الشهر الجاري، الذي سيحدد ساكن الاليزية الجديد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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